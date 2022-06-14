Bakan dönüp bir daha bakıyor! Kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Guangzhou'da günlük yaşam - Son Dakika

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