Şehir merkezinden detaylar
Geçici Kovid-19 test merkezi
Test yaptıran vatandaşlar
Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Guangzhou'da günlük yaşam - Son Dakika
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