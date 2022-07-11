Guangzhou'daki Güney Çin Ulusal Botanik Bahçesi Açıldı

GUANGZHOU, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Güney Çin Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki dev nilüferler görülüyor, 11 Temmuz 2022. Çin'in ikinci ulusal botanik bahçesi olan Güney Çin Ulusal Botanik Bahçesi, ülkenin ilk botanik bahçesinin başkent Beijing'de Nisan ayında açılmasının ardından Pazartesi günü Guangzhou'da resmen açıldı. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
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