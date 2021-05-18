Guantanamo'nun en yaşlı mahkumunun avukatı, müvekkilinin serbest kalmasına onay verildiğini açıkladı - Son Dakika

Guantanamo'nun en yaşlı mahkumunun avukatı, müvekkilinin serbest kalmasına onay verildiğini açıkladı

18.05.2021 14:24
Guantanamo'nun en yaşlı mahkumunun avukatı, müvekkilinin serbest kalmasına onay verildiğini açıkladı, System.String[]

Küba'nın Guantanamo Bay bölgesinde bulunan askeri üsteki hapishanede 16 yıldan uzun süredir tutulan 73 yaşındaki Pakistanlı Saifullah Paracha'nın salıvereceği bildirildi.

Küba'nın Guantanamo Bay bölgesinde bulunan askeri üsteki hapishanede 16 yıldan uzun süredir tutulan 73 yaşındaki Pakistanlı Saifullah Paracha'nın salıvereceği bildirildi.

Avukat Shelby Sullivan-Bennis, El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen ancak hakkında suçlama yapılmayan müvekkili Paracha ve iki diğer mahkumun tutuklu inceleme kurulu tarafından aklandığını açıkladı.

Sullivan-Bennis, müvekkilinin serbest kalmasına onay verildiğini ifade etti.

Detaylı bilgi verilmeyen tebligatın, Paracha'nın ABD için "devam eden bir tehdit olmadığı" ifadesiyle sonlandığını belirten Sullivan-Bennis, müvekkilinin gelecek aylarda evine dönebileceğini dile getirdi.

Sullivan-Bennis, Paracha'nın Pakistan'a dönüşü için herhangi bir engel olmadığını düşündüğünü söyledi.

Bu arada, Guantanamo mahkumlarından Yemenli Uthman ABD al-Rahim Uthman'ın avukatı Beth Jacob da kurulun müvekkilini akladığını açıkladı.

Jacob, Uthman'ın rahatladığını ve bu adımın serbest kalmasına yol açacağına dair umutlu olduğunu ifade etti.

Hakkında suçlama yapılmayan Uthman, Ocak 2020'den bu yana Guantanamo'da tutuluyordu.

Paracha, Uthman ve diğer mahkumun kısa bir süre içinde özgürlüğüne kavuşması beklenmese de bu kararı, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kapatmak için uğraştığı Guantanamo Hapishanesinin boşaltılması için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Paracha, 16 yıldan uzun süredir Guantanamo'da

ABD'nin New York eyaletinde mülkiyeti bulunan ve Pakistan'da zengin bir iş adamı olan Paracha'nın 11 Eylül saldırılarını düzenleyen 2 kişiye maddi yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

Tayland'da 2003'te yakalanan ve Eylül 2004'te Guantanamo hapishanesine konulan Paracha, söz konusu iki kişinin El Kaide ile bağlantılı olduğunu bilmediğini söyleyerek herhangi bir terör olayında bulunmadığını savunmuştu.

Paracha, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunları yaşıyordu.

Oğlu da tutuklanmıştı

Tanıklıklarıyla Paracha'nın hapishanede tutulmasına neden olan Guantanamo'daki bazı tutukluların ifadelerine istinaden Paracha'nın oğlu Uzair 2005'te New York'ta çıkarıldığı federal mahkemede teröre destekle suçlanmıştı.

Mart 2020'de davaya bakan hakimin, söz konusu tutukluların ifadelerini geçerli saymaması ve yeni duruşma istenmemesi üzerine serbest bırakılan Uzair Paracha, Pakistan'a gönderilmişti.

Serbest kalması onaylanan başka mahkumlar da var

Halihazırda 40 tutuklunun bulunduğu Guantanamo hapishanesinde Paracha'nın da aralarında olduğu 9 mahkumun tutuklu inceleme kurulu kararının ardından salıverilmelerinin onaylandığı biliniyor.

Bu mahkumlardan birinin salıverilmesi 2010'da onaylanmıştı.

Guantanamo insan hakları ihlalleriyle anılıyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo Hapishanesini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama, en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 12 Şubat'taki günlük basın toplantısında, Başkan Joe Biden yönetiminin Guantanamo Hapishanesini 4 yıllık görev sürelerinin sonuna kadar kapatmayı planladığını söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Guantanamo, Pakistan, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guantanamo'nun en yaşlı mahkumunun avukatı, müvekkilinin serbest kalmasına onay verildiğini açıkladı - Son Dakika


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