Guardian gazetesi Kraliçe'nin servetini gizlemek için hükümete baskı yaptığını öne sürdü, Buckingham Sarayı haberi yalanladı - Son Dakika
BBC

Guardian gazetesi Kraliçe'nin servetini gizlemek için hükümete baskı yaptığını öne sürdü, Buckingham Sarayı haberi yalanladı

08.02.2021 14:07
Guardian gazetesi Kraliçe'nin servetini gizlemek için hükümete baskı yaptığını öne sürdü, Buckingham Sarayı haberi yalanladı, System.String[]

Guardian gazetesi, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 1970'lerde kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için hükümete baskı yaparak bir yasa tasarısını değiştirttiğini iddia etti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 1970'lerde kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için hükümete baskı yaparak bir yasa tasarısını değiştirttiğini iddia etti. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise "Kraliçe'nin yasayı engellediği iddiası doğru değildir" denildi.

Guardian gazetesi, Saray'ın müdahalesine ilişkin iddiasını, Ulusal Arşiv Dairesi'nde tutulan ve ulaştığı belgelere dayandırdı.

Gazetenin haberinde, dönemin Ticaret Bakanı Geoffrey Howe'un başka bir bakana gönderdiği mektuba dayanılarak, paravan şirketlere hissedarlarının kimliğini açıklama zorunluluğu getiren Şirketler Yasası tasarısından Saray'ın önceden haberdar edildiği ve Kraliçe'nin avukatlarının devreye girdiği belirtiliyor.

'Kraliçe'nin hisseleri paravan şirkete devredildi'

Habere göre Kraliçe'nin avukatları, kraliçenin şirketlerdeki hisselerin kamuoyuna sızmasıyla kraliyet ailesinin zor durumda kalabileceğini endişesini dile getirdi.

Merkez Bankası'nın bulduğu bir formülle, Kraliçe'nin hisselerinin aktarılacağı "Bank of England Nominees" adlı bir şirket kuruldu.

Yasa tasarısıyla aralarında Bank of England Nominees'in de bulunduğu bazı şirketler, hissedarlarını açıklama zorunluluğundan muaf tutuldu.

Guardian'a göre o dönem bu düzenleme, kamuoyuna İngiltere'de yatırım yapan devlet başkanları ve hükümetleri korumaya yönelik bir girişim olarak sunuldu.

Ancak gazete düzenlemenin gerçekte Kraliçe yapıldığını öne sürdü.

1974'te dönemin Başbakanı Edward Heath erken seçim kararı alınca, yeniden düzenlenmiş yasa tasarısı rafa kaldırıldı.

Tasarı 1976'da iktidara gelen Harold Wilson liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti tarafından Parlamento'dan geçirildi. Nisan 1977'de Kraliçe'nin hisselerinin bu şirkete devredildi.

Kraliçe'nin serveti

Bu yasa Kraliçe'nin hisselerine 2011'e kadar koruma sağladı. Bu tarihte hükümet Bank of England'ın muafiyetini kaldırdı.

Dört yıl önce de şirket kapandı. Şirketteki hisselere ne olduğu bilinmiyor. Şirket aktif olmadığı dönemde hiçbir zaman hissedarlarını açıklamadı.

Kraliçe de şimdiye kadar servetini hiç açıklamadı. Sunday Times'ın son açıkladığı İngiltere'nin en zenginleri listesinde Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tahmini servetinin 350 milyon sterlin (yaklaşık 480 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Guardian gazetesi Kraliçe'nin servetini gizlemek için hükümete baskı yaptığını öne sürdü, Buckingham Sarayı haberi yalanladı

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Son Dakika Dünya Guardian gazetesi Kraliçe'nin servetini gizlemek için hükümete baskı yaptığını öne sürdü, Buckingham Sarayı haberi yalanladı - Son Dakika Dünya

BBC

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