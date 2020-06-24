Guardian: İngiltere, Türkiye dahil bazı ülkelere tatile gidenler için dönüşte karantina kuralını...

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, İngiliz hükümetinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülkeye tatile gidenlerin dönüşlerinde kendilerini iki hafta süreyle karantinaya almaları kuralını kaldırmaya hazırlandığını duyurdu.

Gazete, bu konudaki kararın, turizm sektörüne zaman tanımak için, hükümetin karantina programını gözden geçireceği Pazartesi gününden önce açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

'Hava köprüsü'

Guardian, İngiltere ile tatil merkezleri arasında kurulacak "hava köprüsünün" Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Avusturya ve Almanya'yı kapsayacağını yazdı.

Listenin, enfeksiyon oranının İngiliz vatandaşlarının tatil dönüşü 14 gün kendilerini karantinaya almasını gerektirmeyecek kadar düşük olması kriterine göre hazırlandığı belirtiliyor.

Adı açıklanmayan bir hükümet yetkilisi 100 bin kişiye düşen vaka sayısına bağlı olarak listenin değişebileceğini, programın "Çekirdek Akdeniz ülkeleri" ve Orta Avrupa'daki bazı ülkelerini kapsamasının planlandığını söyledi.

29 Haziran'a kadar geçerli olan kurallar uyarınca İngiltere'ye gelenlerin kendilerini karantinaya almaları gerekiyor.

Aralarında eski Başbakan Theresa May'in de bulunduğu bir grup milletvekili, karantina kuralını, İngiltere'nin kapılarını fiilen uluslararası seyahatlere kapatması anlamına geldiğini söyleyerek eleştirmişti.