Guardian: "Suudi Arabistan İlk Nükleer Reaktörünün İnşaatını Bitiriyor"
50 dakika önce
İngiliz Guardian gazetesi, yeni uydu görüntülerinin Suudi Arabistan’ın ilk nükleer reaktörünü tamamlama aşamasına geldiğini gösterdiğini yazdı. Gazeteye göre reaktör başkent Riyad yakınlarındaki Kral Abdülaziz kentinde inşa ediliyor. Reaktörün varlığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) eski denetçilerinden Robert Kelley tarafından ortaya çıkarıldı. BBC Türçe’nin Guardian’dan aktardığı habere göre Kelley, 30 kilovatlık reaktörün bir yıl içinde tamamlanabileceğini […]The post Guardian: “Suudi Arabistan ilk nükleer reaktörünün inşaatını bitiriyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.
İngiliz Guardian gazetesi
, yeni uydu görüntülerinin Suudi Arabistan
'ın ilk nükleer reaktörünü tamamlama aşamasına geldiğini gösterdiğini yazdı. Gazeteye göre reaktör başkent Riyad
yakınlarındaki Kral Abdülaziz
kentinde inşa ediliyor.
Reaktörün varlığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
'nun (UAEK) eski denetçilerinden Robert Kelley tarafından ortaya çıkarıldı.
BBC Türçe'nin Guardian'dan aktardığı habere göre Kelley, 30 kilovatlık reaktörün bir yıl içinde tamamlanabileceğini söyledi.
Uydu fotoğraflarında nükleer yakıt için 10 metre yüksekliğinde bir çelik tankın yerleştirildiği ve tesisteki inşaatın devam ettiği görülüyor.
Kelley, eğitim amaçlı olarak kullanılacağı belirtilen reaktörün Suudi Arabistan'ın 'nükleer eşiği geçmesi' anlamına geldiğine dikkat çekti.
Reaktöre nükleer yakıt verilmeden önce, Suudi Arabistan'ın tesisin nükleer silah üretimi için kullanılmasını engellemeye yönelik bir dizi kural ve prosedürü hayata geçirmesi gerekiyor. Buna Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimlerinin kabul edilmesi taahhüdü de dahil.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:01
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