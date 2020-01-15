Guardian: Türkiye Libya'ya 2 bin Suriyeli savaşçı gönderiyor

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, 2 bin Suriyeli savaşçının Libya'da savaşmak üzere Türkiye üzerinden bu ülkeye gittiğini veya gitmekte olduğunu yazdı.

Haberi Türkiye, Libya ve Suriye'de üç kaynağa dayandıran Guardian bu savaşçıların, Türkiye'nin desteklediği Fayez el Sarraj hükümeti için savaşacağını aktardı.

BM destekli Sarraj hükümeti, ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin saldırılarına karşı Türkiye'yi yardıma çağırmıştı.

Gazeteye konuşan Uluslararası Kriz Grubu Kıdemli Libya Analisti Claudia Gazzini, Ankara'nın müdahalesi nedeniyle Libya'da Türk karşıtı duyguların güçlü olduğunu ve Suriyeli savaşçıların gönderilmesiyle de bunun artabileceğini, bu durumun Hafter'e yarayacağını söyledi ve ekledi:

"Ankara Suriyeli vekil savaşçıları kullanarak Rus paralı askerleriyle karşı karşıya gelmekten kaçınabilir."

"Ama buradaki esas soru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buna yeşil ışık yakmaya devam edecek mi? Yoksa Rusya ve Türkiye başka stratejik çıkarları üzerinden pazarlık yürütürken Libya arka planda mı kalacak?"

Gazeteye göre Türkiye'nin finanse ettiği Suriye Ulusal Ordusu adlı silahlı örgütten 300 erkek militan 24 Aralık'ta sınırdaki "Havar Kilis askeri geçiş noktasından" Türkiye'ye geçti. 29 Aralık'ta ise 350 savaşçı daha geçiş yaptı.

Guardian, savaşçıların Libya'nın başkenti Trablus'a uçakla gönderildiğini ve Hafter güçleri tarafından saldırı altında bulunan kentin doğu cephesinde görevlendirildiğini aktardı.

5 Ocak'ta ise 1350 erkek savaşçının Türkiye'ye geçtiğini belirten Guardian, bunların bir kısmının Libya'ya gönderildiğini, bir kısmının da eğitimlerinin sürdüğünü yazdı.

Gazeteye göre İslamcı bir örgüt olan Şam Lejyonu'ndan (Faylak El Şam) savaşçılar da Libya'ya gitmeyi düşünüyor.

Maaşa 25 kat zam ve Türk vatandaşlığı vaadi

Guardian'a konuşan Suriye Ulusal Ordusu kaynakları, Suriye'de 450-550 TL maaş verilen militanların Libya'da 2 bin dolar (11 bin 800 TL) kazanacağını, savaşçıların altı aylık iş sözleşmesini Türk ordusuyla değil Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladıklarını, Türkiye'nin ise tüm savaşçılara Türk vatandaşlığı vadettiğini söyledi.

Libya'ya gönderilen Suriyeli savaşçıların geçen ay çekip sosyal medyada paylaştıkları görüntüler tartışma yaratmıştı. Gazeteye göre bu olayın ardından Türkiye, Suriyeli savaşçılara sosyal medya paylaşımı yapmayı yasakladı.

Guardian, Sarraj hükümetinin başlangıçta Suriyeli savaşçıları kabul etmek istemediğini ve onların yerine Türk askerlerinin gönderilmesini talep ettiğini fakat Hafter güçleri başkente saldırmaya başlayınca bu fikre sıcak baktığını yazdı.

Gazete geçen ay da 3 bin Sudanlı ve 600 Rus paralı askerin Hafter lehine savaşmak için ülkeye gönderildiğini yazmıştı.