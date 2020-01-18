Guardiola kesin olarak City’de kalıyor - Son Dakika
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Guardiola kesin olarak City’de kalıyor

24 dakika önce

Manchester City, Premier League’de geride kalan 22 haftada 47 puan toplayarak lider Liverpool’un 14 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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Manchester City, Premier League’de geride kalan 22 haftada 47 puan toplayarak lider Liverpool’un 14 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon şampiyonluk ihtimalinin bir hayli azalması, takımın menajeri Pep Guardiola’nın gelecek sezondan önce takımdan ayrılacağına dair söylentilerin çıkmasına yol açmıştı.

Bu akşam Crystal Palace ile karşılaşacak olan City, geçtiğimiz iki sezonda şampiyonluk standartlarını oldukça yukarı taşıdı. 2017/18 sezonunda 106 gol atıp 100 puan toplayarak şampiyon olan Guardiola’nın ekibi, geçen sezon ise 95 gol ve 98 puanla ligi lider tamamlamıştı.

City’ye tarihinde ilkleri yaşatan İspanyol teknik adam Guardiola, 2021’de sona erecek kontratı tamamlanmadan takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

“Beni kovmadıkları sürece, yüzde yüz burada kalacağım. İşler kötü gitse ve Şampiyonlar Ligi’nde olmayacak olsak dahi bu takımla çalışmaktan keyif alıyorum.”

Bir menajer olarak iyi ve kötü anlarınız olur. Her zaman kazanamazsınız. Ancak ileriye bakmalı ve nasıl daha iyi olacağımızı düşünmeliyiz.

Josep Guardiola, Manchester City, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:14 
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