Guardiola ligden umudu kesti - Son Dakika
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Guardiola ligden umudu kesti

6 saat önce

Dün Manchester City’nin Premier League’deki 19. maçında rakibi Wolverhampton’dı. Wolves, ilk maçta City’yi deplasmanda 2-0’le geçerek topu ayağında tutan takımlar için ne denli büyük bir tehlike olduğunu ispatlamıştı.

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Dün Manchester City’nin Premier League’deki 19. maçında rakibi Wolverhampton’dı. Wolves, ilk maçta City’yi deplasmanda 2-0’le geçerek topu ayağında tutan takımlar için ne denli büyük bir tehlike olduğunu ispatlamıştı.

Üstelik dünkü maçta, City kalecisi Ederson Moraes 12. Dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakınca, herkes City’nin işinin iyiden iyiye zorlaştığını düşünmüştü. Ancak City’li Raheem Sterling’in 25. ve 50. dakikalarda gelen golleri, bu düşünceleri haksız çıkaracak gibiydi.

Düşünceler haksız çıkmadı. İlk maçta City’yi iki gol atarak yıkan Adama Traore, yine takımının gol perdesini açan isim oldu. Ardından rakip bek Benjamin Mendy’den topu kapıp bir de asist yaptı. Nihai skoru ise Matt Doherty’nin akıllıca bir al-verin ardından attığı güzel gol belirledi. Guardiola’nın ekibi, 50. Dakikasında 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Maviler böylece lider Liverpool’dan bir maç fazla oynamalarına karşın Kırmızılar’ın 14 puan gerisinde yer almayı sürdürdüler. Üstelik maçtan puan çıkartamayarak Leicester’ı ikincilikten edemediler.

Maçtan sonra Guardiola’ya şampiyonluk şanslarının kalıp kalmadığı soruldu. İspanyol teknik adam, bu soruya oldukça City taraftarları için oldukça karamsar, ancak belki de gerçekçi bir cevap verdi:

“Daha önce de birçok defa söyledim, Liverpool’u yakalamayı düşünmek gerçek dışı. Biz Leicester ‘ı yakalamayı düşünmeliyiz. Şu an üçüncüyüz ve ikinci olma şansımız var. Takımımın kalitesinin farkındayım ama durum bu.”

Pep, bu konunun yanı sıra Premier League’in içinde bulunduğu yoğun fikstüre, tıpkı Liverpool Menajeri Jurgen Klopp gibi tepki gösterdi:

“Bugün maçımızı yaptık, 48 saat geçmeden bir maç daha yapacağız. Oraya nasıl hazırlanabileceğimizi bilmiyorum. Fakat sürekli olarak bir sonraki maça bakarak ilerlemeliyiz.”

Dün akşam TSİ 22:45’te maça çıkan ve maçı 00:45 civarında biten Manchester ekibi, yarın akşam saat 21:00’de Sheffield United’ı konuk edecek.

Josep Guardiola, Manchester City, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:13 
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