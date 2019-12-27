Guardiola'nın gözü Mourinho'nun rekorunda! Manchester City kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Guardiola'nın gözü Mourinho'nun rekorunda! Manchester City kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika Spor

Guardiola'nın gözü Mourinho'nun rekorunda! Manchester City kazanırsa iddaa'da...

6 saat önce

Bu bir ilandır"Leicester City - Liverpool" maçı sonrası İngiltere Premier Lig'de gözler "Wolves - Manchester City" karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

Guardiola'nın gözü Mourinho'nun rekorunda! Manchester City kazanırsa iddaa'da..., System.String[]

Bu bir ilandır


"Leicester City - Liverpool" maçı sonrası İngiltere Premier Lig'de gözler "Wolves - Manchester City" karşılaşmasına çevrilmiş durumda...


Etihad'da sezonun ilk maçını 2-0 kazanıp herkesi şoke eden Wolves, Molineux'da da kazanır diyorsan iddaa'da oran 5,40!


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GUARDIOLA'NIN GÖZÜ MOURINHO'NUN REKORUNDA!


Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola ise, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun rekoruna göz dikti...


Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Guardiola, "Yeni sözleşmeyi hak etmeliyim..." demiş ve acaba ayrılıyor mu dedikodularını da beraberinde getirmişti.


Molineux'dan zaferle ayrılırsa, 133. Premier Lig maçında 100. galibiyetine ulaşmış olacak ve 100 galibiyete 142 maçta erişmiş olan Mourinho'nun rekorunu da yerle bir etmiş olacak!


Manchester City kazanır diyorsan, iddaa oranı 1,32!


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Manchester City, Josep Guardiola, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:04 
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