GUATEMALA - ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlere Guatemala ordusu müdahale etti - Son Dakika

GUATEMALA - ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlere Guatemala ordusu müdahale etti
19.01.2021 03:20
Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Meksika'ya, ardından da ABD'ye ulaşmak isteyen ve sayıları 9 bini geçen göçmenlerle Guatemala ordusu arasında arbede yaşandı.
Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Meksika'ya, ardından da ABD'ye ulaşmak isteyen ve sayıları 9 bini geçen göçmenlerle Guatemala ordusu arasında arbede yaşandı. Göçmenler, Guatemala'nın Chiquimula şehrine bağlı Vado Ancho kasabasında bekleyişlerini sürdürdü. Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan binlerce kişi, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden'ın, mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından Honduras'tan yola çıkmıştı.
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