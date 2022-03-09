GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü - Son Dakika

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yüzlerce kadın, Guatemala hükümetinin koruması altındayken yakılarak öldürülen 56 kız çocuğunun ruhuna ithafen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenledi. Gösteriye katılan kadınlar, yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini belirtirken haklarının korunmasını talep etti. Yürüyüşün ardından dağılmayan bir grup gösterici, kentte bulunan bazı yapıların camlarını kırdı, duvarlarını spreyle boyadı.