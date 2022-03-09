GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü - Son Dakika
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GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü

09.03.2022 10:33

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yüzlerce kadın, Guatemala hükümetinin koruması altındayken yakılarak öldürülen 56 kız çocuğunun ruhuna ithafen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenledi.

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yüzlerce kadın, Guatemala hükümetinin koruması altındayken yakılarak öldürülen 56 kız çocuğunun ruhuna ithafen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenledi. Gösteriye katılan kadınlar, yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini belirtirken haklarının korunmasını talep etti. Yürüyüşün ardından dağılmayan bir grup gösterici, kentte bulunan bazı yapıların camlarını kırdı, duvarlarını spreyle boyadı.

GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü
GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü
GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü

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Dünya Kadınlar Günü, Guatemala, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü - Son Dakika
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