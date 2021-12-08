GUATEMALA CITY - Guatemala'da yüzlerce yıllık "Şeytan Yakma" geleneği - Son Dakika

Guatemala'da yüzlerce yıllık "Şeytan Yakma" geleneği kutlamaları başladı.

Guatemala geleneğine göre Şeytan, evlerde bulunan ve bu nedenle çıkarılıp yakılması gereken eski eşyaların arasında saklanıyor. Bu eylemle yıl içinde yaşanan kötülüklerin ortadan kalkacağına ve iyi şeyler için yer açılacağına inanılıyor. Bu sembolik eylemin altında insanların kötülüklerden arınma hissi yatıyor.

Guatemalalılar, her yıl 7 Aralık'ta şeytan pinyatalarının çeşitli tasarımlarını hazırlıyor. Bu kreasyonlar, farklı boyutlarda yapıldıktan sonra telle sabitlenir ve kırmızı Çin kağıdı ile kaplanır. Hızlı bir şekilde yanmaları için de üzerlerine yanıcı malzemeler yerleştirilir.