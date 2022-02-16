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Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem

16.02.2022 11:43

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında yerin 84 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin komşu ülkeler Meksika ve El Salvador'da hissedildiği aktarılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

(İHA)

Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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