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Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

18.02.2022 03:00
Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı.

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı.

Guatemala Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, sarsıntıdan etkilenenlerin sayısı 89 bin 785'e yükselirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Depremde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, yaralı 61 kişinin de hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü (INSIVUMEH), 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Escuintla bölgesine bağlı Nueva Concepcion kasabasının 33 kilometre güneybatısı olduğunu açıklamıştı.

Deprem, Guatemala'nın 22 bölgesi ile Meksika'nın güneyinde de hissedilmişti.

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Arama Kurtarma, Guatemala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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