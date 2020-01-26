Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika

Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü

6 saat önce

Guatemala'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 2'si izleyici biri pilot olmak üzere 3 kişi öldü.

Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü, System.String[]

Guatemala'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 2'si izleyici biri pilot olmak üzere 3 kişi öldü.


Guatemala'nın Puerto de Iztapa bölgesinde Cuma günü bir akrobasi uçağı gösteri öncesi yaptığı deneme uçuşu sırasında yere çakıldı. Kazada gösteriyi seyreden 2 kişi ile pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Guatemala Havacılık Kulübünün kuruluş yıl dönümü etkinliği iptal edildi.


Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GUATEMALA

Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
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