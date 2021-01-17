Guatemala'da askeri polis ile göçmenler arasında arbede - Son Dakika

Guatemala'da askeri polis ile göçmenler arasında arbede

17.01.2021 22:04

Guatemala'da askeri polis ile ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler arasında arbede yaşandı.

Guatemala'da askeri polis ile ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler arasında arbede yaşandı. Askeri polis, göçmenlere gaz bombası ve cop ile müdahale etti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, Başkan Donald Trump'ın göç politikalarını değiştireceğini duyurmasının ardından Orta Amerika ülkesi Honduras'tan binlerce kişi ABD'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Cuma günü tüm müdahalelere rağmen Guatemala sınırını geçen Honduraslı 7 binden fazla göçmen, Meksika'ya doğru ilerliyordu. Guatemala'nın göçmenlik otoritesi son iki gün içinde 7 ila 8 bin göçmenin Honduras'tan, Guatemala'ya girdiğini açıklamıştı. Göçmenlerin toplam sayısı hakkında net bilgi bulunmazken, göçmenler askerlerle karşı karşıya gelmemek için küçük gruplara ayrılmıştı.

Son açıklamanın ardından Honduras ile Guatemala arasındaki Florido sınır noktasını geçen binlerce göçmen dün öğleden sonra Chiquimula'daki Vado Hondo'daki askeri kontrol noktasında toplanmaya başladı. Guatemala göçmenlik dairesine göre, geceyi bölgede geçiren yaklaşık 6 bin kişilik göçmen grubuna, 3 bin kişilik bir grup daha eklendi. Günün erken saatlerinde ise iki grup bir araya gelerek kontrol noktasında toplandı. Kontrol noktasında belgeleri istenen göçmenlerden korona virüs (Covid-19) test sonucu negatif olanların yola devam edebilecekleri ifade edildi. Göçmenlerden bazılarının geçişine izin verilmemesinin ardından Guatemala askeri polisi ile göçmenler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede askeri polis, göçmenlere gaz bombası ve cop ile müdahale ederek, bölgede kontrolü yeniden sağladı.

Guatemala Göç Enstitüsü (IGM) Sözcüsü Alejandra Mena yaptığı açıklamada, "Göçmenler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonucunda birkaç yaralı olduğu rapor edildi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Covid-19 salgını nedeniyle ağırlaşan ekonomik şartların yanı sıra şiddet, yoksulluk ve son dönemde bölgeyi vuran iki güçlü kasırganın da yeni göç kervanları kurulmasına neden olduğunu belirtti. Yetkililer, Honduras'tan ülkeye giren yaklaşık bin göçmenin Meksika'ya doğru ilerlemeye çalışırken geri gönderildiğini aktardı. Güney sınırındaki kontrollerini sıkılaştıran Meksika hükümeti ise, Guatemala'nın egemenliğini ihlal eden göçmenlere karşı sıkı ve sorumlu davranmasını istedi.

(Serkan Bayar/İHA)

Guatemala'da askeri polis ile göçmenler arasında arbede
Guatemala'da askeri polis ile göçmenler arasında arbede
Guatemala'da askeri polis ile göçmenler arasında arbede
Guatemala'da askeri polis ile göçmenler arasında arbede

Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Arbede, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Guatemala'da askeri polis ile göçmenler arasında arbede - Son Dakika


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