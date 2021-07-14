Guatemala'da Devlet Başkanı'nın istifasının istendiği gösterilere 15 günlük Kovid-19 kısıtlaması getirildi - Son Dakika

GUATEMALA Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin istifasının istendiği gösterilere, 15 günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması getirildi.

Gösterilere yönelik kısıtlamalar, Guatemala Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Protestocuların, Kovid-19'un yayılmasına sebep oldukları gerekçesiyle protesto gösterileri gibi toplu etkinliklere yönelik, 15 gün günlük ilave tedbirler alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda, açık hava etkinliklerine Kovid-19 tedbirleri gereği sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske takıldığı sürece izin verileceği vurgulanırken kuralların ihlali durumunda polisin müdahale edeceği ifade edildi.

Ayrıca ülkede, yerel saatle 18.00 itibarıyla alkollü içecek satışları yasaklandı, trafikte de maske takma zorunluluğu getirildi.

Kısıtlamalara eleştiriler yükseldi

Kovid-19 tedbirleri gerekçesiyle getirilen kısıtlamalar geniş çaplı tepkilere sebep olurken Devlet Başkanı Yardımcısı Guillermo Castillo, "Olağanüstü hal değil, olağanüstü aşılamaya ihtiyacımız var." diyerek kararı eleştirdi.

Castillo, çözümün aşılanmak olduğuna işaret ederek " Hükümet, anayasal hakların kısıtlanması yerine daha fazla aşı sağlamalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkedeki muhalif milletvekilleri de hükümetin salgını kontrol altına almak yerine, protestoları sınırlandırmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Guatemala'da gösteriler

Guatemala'da göstericiler son haftalarda düzenlediği etkinliklerde Giammattei'nin istifa etmesi yönünde çağrılarda bulunuyor.

Başkent Guatemala'da hafta sonunda bir araya gelen yaklaşık 300 gösterici, Kovid-19 salgınının iyi yönetilmemesi ve Rusya'nın göndereceği Sputnik Kovid-19 aşısının sevkiyatının gecikmesini protesto etmişti.

Göstericiler, ülkeye yeteri kadar Kovid-19 aşısı getirilemeyişi nedeniyle Giammattei'nin istifasını istemişti.

16 milyon doz Sputnik aşısının 550 bini Guatemala'ya ulaştı

Giammattei 16 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma yapmıştı.

Guatemala, aşıların toplam maliyetinin yarısına tekabül eden yaklaşık 80 milyon doları peşin ödemişti. Ancak bugüne kadar ülkeye sadece 550 bin Sputnik aşısı ulaştı.

ABD, Guatemela'ya 1,5 milyon doz Moderna aşısı bağışlamıştı ancak bu yine de 17 milyon nüfusu olan ülkenin salgınla mücadelesi için yeterli olmamıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 322 bin 120 vakanın tespit edildiği Guatemala'da 9 bin 756 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.