Son Dakika Haberleri: Guatemala'da Eski Başsavcı Hakkında Tutuklama Kararı

Guatemala'da Eski Başsavcı Hakkında Tutuklama Kararı

1 saat önce

Guatemala'da haziranda yapılması planlanan genel seçimler için devlet başkanı adayı olan eski başsavcı Thelma Aldana hakkında tutuklama kararı çıktı.

Guatemala'da Eski Başsavcı Hakkında Tutuklama Kararı, System.String[]
Guatemala'da haziranda yapılması planlanan genel seçimler için devlet başkanı adayı olan eski başsavcı Thelma Aldana hakkında tutuklama kararı çıktı.

Mahkeme, bu ay başında hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski başsavcı Aldana hakkında tutuklama kararı verdi.

Yüksek Mahkeme sözcüsü, Aldana hakkında verilen kararın, görevini kötüye kullanma iddialarını da içeren yolsuzluk soruşturması kapsamında alındığını söyledi.

Yetkililerden konuya ilişkin detay paylaşılmadı.

Guatemala yasalarına göre, devlet başkanlığı adaylığı seçim kurulu tarafından resmen kabul edilen Aldana'nın kovuşturma karşısında dokunulmazlığı bulunuyor.

BBC'nin haberinde, hakkındaki iddiaları reddeden Aldana'nın halihazırda ülke dışında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Guatemala'da 2014-2018 yıllarında başsavcı olarak görev yapan 63 yaşındaki Aldana, 11 Mart'ta Tohum Hareketi (Semilla) partisi tarafından devlet başkanı adayı gösterilmişti.


Aldana, Guatemala'nın 2015'te istifa eden eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve kabinesindeki pek çok ismin yargılanmasında kilit rol üstlenmişti.


Öte yandan, görevi sırasında, ülkedeki yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICIG) ile çalışan Başsavcı Thelma Aldana, Ağustos 2017'de Yüksek Mahkemeden, 2015'teki seçim kampanyasına yapılan mali desteğin araştırılması için Devlet Başkanı Jimmy Morales'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.


Aldana, Morales'in "seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği" iddiasında bulunmuştu.


Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, komisyonun başındaki Ivan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel
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