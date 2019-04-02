Guatemala'da Eski Başsavcının Devlet Başkanı Adaylığı İptal Edildi

Guatemala'da Yüksek Seçim Mahkemesi, haziranda yapılması planlanan seçimde devlet başkanı adayı olan ve geçen ay hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski başsavcı Thelma Aldana'nın adaylığını iptal etti.

Guatemala'da Yüksek Seçim Mahkemesi, haziranda yapılması planlanan seçimde devlet başkanı adayı olan ve geçen ay hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski başsavcı Thelma Aldana'nın adaylığını iptal etti.



Yüksek Seçim Mahkemesi, Aldana'nın devlet başkanı adaylığına karşı bazı rakipleri tarafından sunulan üç itirazı, 1'e karşı 4 oyla kabul ederek eski başsavcının adaylık başvurusunu iptal etti.



Yüksek Seçim Mahkemesi yargıçlarından Jorge Mario Valenzuela, itirazlardan birinin Aldana'nın, adaylar için gerekli olan ve denetçiler ofisinden alınan, kamu muhasebesinin tamamının yapıldığına dair sertifikaya sahip olmadığı yönünde olduğunu aktardı.



Aldana'nın adaylık başvurusunda bulunduğunda bu sertifikaya sahip olduğu ancak seçim mahkemesinin denetçilerden bu belgenin süresinin dolduğunu öğrendiği kaydedildi.



Aldana'nın, mahkemenin kararını temyize götürebileceği ve temyizde kararın iptali halinde adaylık sürecine devam edebileceği bildirildi.



Eski başsavcı hakkında tutuklama kararı



Guatemala'da bir mahkeme, geçen ay başında hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski başsavcı Aldana hakkında ay sonunda tutuklama kararı vermişti.



Mahkeme sözcüsü, Aldana hakkında verilen kararın, görevini kötüye kullanma iddialarını da içeren yolsuzluk soruşturması kapsamında alındığını söylemişti.



Guatemala'da 2014-2018 yıllarında başsavcı olarak görev yapan 63 yaşındaki Aldana, 11 Mart'ta Tohum Hareketi (Semilla) partisi tarafından devlet başkanı adayı gösterilmişti.





Aldana, Guatemala'nın 2015'te istifa eden eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve kabinesindeki pek çok ismin yargılanmasında kilit rol üstlenmişti.





Öte yandan, görevi sırasında ülkedeki yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICIG) ile çalışan Başsavcı Thelma Aldana, Ağustos 2017'de Yüksek Mahkemeden 2015'teki seçim kampanyasına yapılan mali desteğin araştırılması için Devlet Başkanı Jimmy Morales'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.





Aldana, Morales'in "seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği" iddiasında bulunmuştu. Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, komisyonun başındaki Ivan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

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