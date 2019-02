Guatemala'da First Lady Hakkında Soruşturma

Guatemala'da first lady Patricia Marroquin de Morales hakkında, Devlet Başkanı eşi Jimmy Morales'in seçim kampanyası sırasında bildirimi yapılmadığı ileri sürülen bağış çekleriyle ilgisi olduğu şüphesiyle soruşturma açıldı. Başsavcı Consuelo Porras, basına yaptığı açıklamada, muhtemel bir yolsuzlukla ilişkili olabileceği gerekçesiyle Marroquin hakkında soruşturma açıldığını doğruladı.Soruşturma kapsamında bildirimi yapılmayan fonların siyasi kampanya için kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak.Yüksek Seçim Mahkemesinin açıklamasına göre, söz konusu para ile ilgili herhangi bir kayıt görünmüyor.Devlet Başkanlığı Sözcüsü Alfredo Brito, Associated Press 'e (AP) yaptığı açıklamada, yürütmenin her zaman yargı makamlarına karşı saygılı olduğunu belirterek, soruşturmanın gidişatının takip edileceğini dile getirdi. Brito, soruşturmanın tarafsız şekilde yürütülmesinin ümit edildiğini kaydetti.Guatemala'da Anayasa Mahkemesi , geçen ay, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in, yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler BM ) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunu (CICIG) tek taraflı kapatma kararını bozmuştu.Guatemala hükümeti eylül başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 'e, CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanıncaya kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül 2018'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu ancak karara rağmen Velasquez'in ülkeye girişine yine müsaade edilmemişti.Velasquez'in hakkında soruşturma yürütülmesini istediği Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine 1 milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.