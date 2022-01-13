Guatemala'da geçen yıl 4 bin 78 kişi öldürüldü - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 2021'de 4 bin 78 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Guatemala Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünden yapılan açıklamada, geçen yıl çoğunluğu ateşli silahlarla olmak üzere çok sayıda insanın öldürüldüğü belirtildi.

2020 yılında 3 bin 500 cinayetin işlendiği ülkede geçen yıl bu sayının 4 bin 78 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cinayetlerin 652'sinde kurbanın kadın olduğu belirtilerek, 2020'deki kadın cinayeti sayısının 507 olarak kayıtlara geçtiği dikkate alındığında buradaki artışın yüzde 28,5 olduğu bildirildi.

Orta Amerika ülkelerinde son yıllarda çıkarılan sert ve caydırıcı yasalara rağmen cinayet sayıları ve şiddet olayları sürekli artıyor.