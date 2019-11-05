Son Dakika Haberleri: Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü
Son Dakika Dünya Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü

Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü

8 saat önce

Guatemala'da bir uçurumun kenarında meydana gelen toprak kaymasında 40 aile evsiz kaldı.

Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü, System.String[]

Guatemala'da bir uçurumun kenarında meydana gelen toprak kaymasında 40 aile evsiz kaldı. Amatör kameralarca kaydedilen toprak kaymasında, evler uçuruma düşerken, izleyen ailelerin çığlıkları duyuldu.

Toprak kayması, ülkeyle aynı isme sahip başkent Guatemala'nın güneyindeki Villa Nueva bölgesindeki bir uçurumun kenarında meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, toprak kütlelerinin uçuruma doğru kaydığı ve çok sayıda evi de beraberinde sürüklediği görüldü. 40 kişinin evsiz kalmasına neden olan toprak kaymasını izleyen ailelerin ise çığlık attıkları duyuldu.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
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