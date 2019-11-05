Son Dakika Haberleri: Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü
Son Dakika Güncel Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü

Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü

8 saat önce

Guatemala'da bir uçurumun kenarında meydana gelen toprak kaymasında 40 aile evsiz kaldı.

Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü, System.String[]

Guatemala'da bir uçurumun kenarında meydana gelen toprak kaymasında 40 aile evsiz kaldı. Amatör kameralarca kaydedilen toprak kaymasında, evler uçuruma düşerken, izleyen ailelerin çığlıkları duyuldu.

Toprak kayması, ülkeyle aynı isme sahip başkent Guatemala'nın güneyindeki Villa Nueva bölgesindeki bir uçurumun kenarında meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, toprak kütlelerinin uçuruma doğru kaydığı ve çok sayıda evi de beraberinde sürüklediği görüldü. 40 kişinin evsiz kalmasına neden olan toprak kaymasını izleyen ailelerin ise çığlık attıkları duyuldu.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Toprak kayması anı

-Evlerin uçuruma yuvarlanması

-İzleyenlerin çığlıkları

-Detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:16:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]