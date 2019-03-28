Son Dakika Haberleri: Guatemala'da Kamyon Otoyolda En Az 30 Kişiyi Ezdi

Guatemala'da Kamyon Otoyolda En Az 30 Kişiyi Ezdi

2 dakika önce

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın batısında trafik kazasının ardından otoyolda toplanan kalabalığın arasına giren kamyon 30 kişinin ölümüne neden oldu.

Guatemala'da Kamyon Otoyolda En Az 30 Kişiyi Ezdi, System.String[]
Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın batısında trafik kazasının ardından otoyolda toplanan kalabalığın arasına giren kamyon 30 kişinin ölümüne neden oldu.

İtfaiye biriminin sözcüsü Cecilio Chacaj, Solola'ya bağlı Nahula yakınında gece meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kamyon şoförünün, bölgede daha önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden bir kişi için toplanan kalabalığı gece karanlığında fark etmediğinin sanıldığı belirtildi.

Sosyal medyada kazadan sonra yola saçılan cesetlerin ve ağlayan insanların görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Twitter hesabından, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileğinde bulundu ve yardım sözü verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:57 Kaynak: AA

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