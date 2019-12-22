Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü - Son Dakika

Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü

6 saat önce

Gutemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü, System.String[]

Gutemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaza  Guatemala'nın 22 bölümünden biri olan Zacapa bölgesinde meydana geldi. Yerel medya virajda kontrolden çıkan bir kamyonun önde seyreden otobüse çarptığını; kazada 21 kişinin öldüğünü; 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya kamyonun, sürücüsünün alkollü olması ya da aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkmış olabileceğini; kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza alanından görüntüler

polislerin çalışmaları


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:47 Kaynak: DHA
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