Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü - Son Dakika

Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü

6 saat önce

Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölüGuetemala (DHA) ? Gutemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü

Guetemala (DHA) ? Gutemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Guatemala'nın 22 bölümünden biri olan Zacapa bölgesinde meydana geldi. Yerel medya virajda kontrolden çıkan bir kamyonun önde seyreden otobüse çarptığını; kazada 21 kişinin öldüğünü; 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya kamyonun, sürücüsünün alkollü olması ya da aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkmış olabileceğini; kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
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