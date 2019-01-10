Guatemala'da Mahkeme BM Destekli Komisyonun Kapatılma Kararını Bozdu

Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in, yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunu (CICIG) tek taraflı kapatma kararını bozdu.

Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in, yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunu (CICIG) tek taraflı kapatma kararını bozdu.



İnsan Hakları Savcısı Jordan Rodas, Anayasa Mahkemesinin Morales'in verdiği CICIG'nin görevine son verilmesi kararını geçersiz kıldığını belirterek Morales yönetiminin yeni karara uyması gerektiğini söyledi.



Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, komisyonun görev süresinin 2019'u da kapsadığı kaydedildi.



Guatemala, CICIG'yi, "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle kapatma kararı almıştı.



Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, geçen ağustosta komisyonun görev süresinin yeniden uzatılmayacağını söylemiş ve bir süre sonra CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girişini yasaklamıştı.



Guatemala hükümeti eylül başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanıncaya kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.





Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül 2018'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu ancak karara rağmen Velasquez'in ülkeye girişine yine müsaade edilmemişti.



Guatemala hükümeti, geçen ay da 11 CICIG görevlisinin diplomatik dokunulmazlığını kaldırmıştı.





Velasquez'in hakkında soruşturma yürütülmesini istediği Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine 1 milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.





Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.





Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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