Guatemala'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişinin Hayatını Kaybettiği, 4 Kişinin...
28 dakika önce
Guatemala'da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Guatemala'da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı. - GUATEMALA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:56 Kaynak: İHA
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