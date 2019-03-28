- Guatemala'da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Erdoğan Kendisini Atatürk'e Benzetti: Onun Başına Gelenler Bugün Benim Başıma Geliyor