Son Dakika Haberleri: Guatemala'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişinin Hayatını Kaybettiği, 4 Kişinin...

Guatemala'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişinin Hayatını Kaybettiği, 4 Kişinin...

7 dakika önce

- Guatemala'da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

- Guatemala'da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:15 Kaynak: İHA

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