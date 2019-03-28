Guatemala'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişinin Hayatını Kaybettiği, 4 Kişinin...
7 dakika önce
- Guatemala'da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
- Guatemala'da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:15 Kaynak: İHA
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