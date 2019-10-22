Guatemala'da mezarlıkta silahlı saldırı: 6 ölü

Guatemala'da bir mezarlıktaki cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi öldü.

Ulusal Sivil Polis, yaptığı açıklamada, başkent Guatemala'nın Verbena Mezarlığı'nda cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının en az 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan polisin, saldırının çeteler arası bir anlaşmazlıkla ilgili olup olmadığını araştırdığı ifade edildi.