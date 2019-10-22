Son Dakika Haberleri: Guatemala'da mezarlıkta silahlı saldırı: 6 ölü
Son Dakika Güncel Guatemala'da mezarlıkta silahlı saldırı: 6 ölü

Guatemala'da mezarlıkta silahlı saldırı: 6 ölü

23 dakika önce

Guatemala'da bir mezarlıktaki cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi öldü.

Guatemala'da mezarlıkta silahlı saldırı: 6 ölü, System.String[]

Guatemala'da bir mezarlıktaki cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi öldü.

Ulusal Sivil Polis, yaptığı açıklamada, başkent Guatemala'nın Verbena Mezarlığı'nda cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının en az 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan polisin, saldırının çeteler arası bir anlaşmazlıkla ilgili olup olmadığını araştırdığı ifade edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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