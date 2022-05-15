Guatemala'da öğrenciler yolsuzluk iddiasıyla rektör seçimini protesto etti - Son Dakika
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Guatemala'da öğrenciler yolsuzluk iddiasıyla rektör seçimini protesto etti

15.05.2022 12:05

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de, Guatemala San Carlos Üniversitesi'nin 2022-2026 eğitim öğretim dönemi için rektör seçim sürecinin yolsuzluk iddialarıyla gölgelenmesi ve yargı süreçlerinin seçimleri geciktirmesi nedeniyle üniversite, 14 Mayıs Cumartesi günü Parque de la Industria'da...

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de, Guatemala San Carlos Üniversitesi'nin 2022-2026 eğitim öğretim dönemi için rektör seçim sürecinin yolsuzluk iddialarıyla gölgelenmesi ve yargı süreçlerinin seçimleri geciktirmesi nedeniyle üniversite, 14 Mayıs Cumartesi günü Parque de la Industria'da seçim çağrısında bulundu. Polis ekipleri, üniversite öğrencilerinin ortaya çıkan yolsuzluğu protesto etmek üzere bir araya gelmesinin ardından müdahalede bulundu.

Guatemala'da öğrenciler yolsuzluk iddiasıyla rektör seçimini protesto etti
Guatemala'da öğrenciler yolsuzluk iddiasıyla rektör seçimini protesto etti
Guatemala'da öğrenciler yolsuzluk iddiasıyla rektör seçimini protesto etti
Guatemala'da öğrenciler yolsuzluk iddiasıyla rektör seçimini protesto etti

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Üniversite, Yolsuzluk, Guatemala, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guatemala'da öğrenciler yolsuzluk iddiasıyla rektör seçimini protesto etti - Son Dakika


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