Guatemala'da toprak kayması: 4 ölü
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Guatemala'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında evleri enkaz altında kalan baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:12 Kaynak: AA
Guatemala'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında evleri enkaz altında kalan baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.
İtfaiye Sözcüsü Byron Morales, Huehuetenango bölgesine bağlı Aguacatan kasabasında yaşayan ailenin bir dağın eteğindeki evinin, aşırı yağışların neden olduğu heyelanda tonlarca toprağın altında kaldığını belirtti.
Morales, afet sırasında evdeki yaşları 2,6, ve 10 olan üç çocuğuyla bir babanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.
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