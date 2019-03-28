Son Dakika Haberleri: Guatemala'da Trafik Kazası: En Az 32 Ölü

Guatemala'da Trafik Kazası: En Az 32 Ölü

1 saat önce

- Guatemala'da trafik kazası: En az 32 ölüGUATEMALA - Guatemala'da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

- Guatemala'da trafik kazası: En az 32 ölü

GUATEMALA - Guatemala'da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da ilk belirlemelere göre bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 32 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.
İtfaiye ekipleri, kamyonun duramayarak, başka bir trafik kazası sonucu yaralanan kişiye yardım etmek isteyen kalabalığın arasına daldığını ifade etti.
Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine destek sağlayacaklarını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş Cinayet Şüphelisi Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:45:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Guatemala'da Trafik Kazası: En Az 32 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]