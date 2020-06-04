Guatemala'da ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Orta Amerika ülkeleri Guatemala'da 143'e, Honduras'ta 234'e çıktı.

Bölge basınındaki haberlere göre, Guatemala'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 143'e, toplam vaka sayısı ise 174 artarak 5 bin 760'a ulaştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana "en fazla sayıda günlük ölüm" kayda geçti. İyileşenlerin sayısı da 929'a yükseldi.

Honduras'ta ölü sayısı 234'e yükseldi

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 234'e, vaka sayısı da 163 artarak 5 bin 690'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 617'ye ulaştı.