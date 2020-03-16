Guatemala'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
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Guatemala'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

36 dakika önce

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Guatemala'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Guatemala'da düzenlenen basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve önlemler konusunda bilgi veren Sağlık Bakanı Hugo Monroy, evinde kendini tecrit eden bir Guatemalalının yaşamını yitirdiğini ve ve bunun ülkede Kovid-19'dan kaynaklanan ilk ölüm olduğunu duyurdu.

Monroy, İspanya'dan 6 Mart'ta Guatemala'ya dönen 85 yaşındaki kişinin herhangi bir semptom göstermediği bilgisini paylaştı.

Guatemala'nın aldığı önlemlere de değinen Monroy, tüm Avrupalıların ülkeye girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Panama yabancılara kapıyı kapattı

Ülkeye girişler konusunda Guatemala'dan daha radikal karar alan Panama ise tüm yabancılara kapıyı kapattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Nito Cortizo, Panamalılar ve oturum izni olanlar dışındaki kişilerin ülkeye girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Cortizo, ülkeye girenlerin de 14 gün boyunca mutlaka evlerinde önleyici tecritte kalacaklarını vurguladı.

Orta Amerika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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