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Guatemala'da yolsuzluk suçuna ceza indirimine milletvekillerinden destek
7 saat önce
GUATEMALA Orta Amerika ülkesi Guatemala'da itiraf edenler için yolsuzluk suçundan verilecek cezalarda indirime gidilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:32 Kaynak: AA
GUATEMALA Orta Amerika ülkesi Guatemala'da itiraf edenler için yolsuzluk suçundan verilecek cezalarda indirime gidilecek.
Guatemala parlamentosunda yapılan oylamada milletvekilleri, yolsuzluktan mahkum olanlardan eylemlerini itiraf edenlere yüzde 50'ye kadar cezai indirim yapılmasını öngören değişlikleri onayladı.
Değişiklikler lehinde oy kullanan milletvekillerinden bazılarının yolsuzluk soruşturması geçirdiği ifade ediliyor.
Eski devlet başkanları, iş adamları ve kamu çalışanlarını kapana kıstıran bir yolsuzluk krizinin pençesinde olduğu belirtilen Guatemala'da, milletvekillerinin dokunulmazlığı bulunuyor.
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