Son Dakika Haberleri: Guatemala'daki devlet başkanlığı seçimlerinde ilk turu Torres kazandı
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Guatemala'daki devlet başkanlığı seçimlerinde ilk turu Torres kazandı

1 saat önce

Guatemala'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu eski devlet başkanı Alvaro Colom Caballeros'un eşi Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres kazandı.

Guatemala'daki devlet başkanlığı seçimlerinde ilk turu Torres kazandı, System.String[]
Guatemala'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu eski devlet başkanı Alvaro Colom Caballeros'un eşi Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres kazandı.
Yüksek Seçim Kurulunun ilk açıkladığı verilere göre, devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sol UNE lideri Torres oyların yüzde 24,37'sini, merkez sağ parti (Vamos) adayı Alejandro Giammattei ise yüzde 14,46'sını aldı.
Eski Birleşmiş Milletler yetkilisi Edmond Mulet ise yüzde 11,6'da kaldı.
Seçimde 21 aday başkanlık için yarıştı. Yaklaşık 8 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 50,57 olarak açıklandı.
Buna göre, 11 Ağustos'ta yapılacak ikinci turda Torres ile eski BM yetkilisi Giammattei yarışacak.
Dün yapılan seçimde halk, devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:48 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Güncel
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