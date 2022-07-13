Guatemala'daki Fuego Yanardağı kül ve duman püskürttü - Son Dakika
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Guatemala'daki Fuego Yanardağı kül ve duman püskürttü

13.07.2022 22:41

Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı kül püskürttü.

Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı kül püskürttü.

Latin Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı kül ve duman püskürttü. Guatemala Volkanoloji Enstitüsü (Insivumeh) tarafından yapılan açıklamada, başkent Guatemala'dan yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki yanardağın geçtiğimiz pazar günüden bu yana aktif olduğu belirtilerek, "Enstrümantal kayıtlar, yanardağda patlama aktivitelerinde artış tespit etti. Saatte 2 ila 5 patlama yaşanıyor. Orta ve güçlü sarsıntılar gözlemleniyor" denildi.

Insivumeh ayrıca, yanardağdaki aktivite artışının bir veya birkaç dağ geçidine doğru bir lav akışına neden olabileceği uyarısı yaptı. Neredeyse sürekli olarak düşük seviyede aktif olmasıyla ünlü olan yanardağın püskürttüğü kül ve dumanın, batı ve güneybatı yönünde 10 ila 15 kilometrelik mesafeye kadar ilerlediğini kaydedildi.

Sivil Koruma Sözcüsü Rodolfo Garcia yaptığı açıklamada, şu anda yanardağın bulunduğu bölgedeki yerleşim yerlerinde herhangi bir tahliye olmadığını belirterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

Fuego Yanardağında 3 Haziran 2018'de meydana gelen patlamada 215 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

(Serkan Bayar/İHA)

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Kaynak: İHA

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