Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ziyaret ettiği bölgede askerlere silahlı saldırı - Son Dakika
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Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ziyaret ettiği bölgede askerlere silahlı saldırı

31.07.2022 12:21
Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ziyaret ettiği bölgede askerlere silahlı saldırı

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin ülkenin Huehuetenango bölgesine yaptığı ziyaret sırasında askerlere ateş açıldı.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin ülkenin Huehuetenango bölgesine yaptığı ziyaret sırasında askerlere ateş açıldı. Olayda Devlet Başkanı Giammattei'nin zarar görmediği açıklandı.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin Meksika sınırı yakınında yer alan Huehuetenango bölgesine yaptığı ziyaret sırasında askerlerin kontrol noktasına ateş açıldı. Askerlerin araçtan yapılan saldırıya karşılık verdiği, Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin o sırada olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta olduğu ve zarar görmediği belirtildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Guatemala halkına ve uluslararası topluma devlet başkanının zarar görmediğini ve

bölgeden zamanında tahliye edildiğini bildiriyoruz" denildi.

Açıklamada, olay nedeniyle Meksikalı 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, Meksika'ya kaçan diğer 4 Guatemalalı saldırganın Meksika ordusu tarafından gözaltına alındığını duyurdu. - GUATEMALA

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Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi Meksika'da yangın: 1 ölü, 1 kayıp Meksika'da yangın: 1 ölü, 1 kayıp
Kaynak: İHA

Guatemala, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ziyaret ettiği bölgede askerlere silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ziyaret ettiği bölgede askerlere silahlı saldırı - Son Dakika
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