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(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

16.02.2022 17:41

- Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

- Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem

GUATEMALA - ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında yerin 84 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin komşu ülkeler Meksika ve El Salvador'da hissedildiği aktarılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: (GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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