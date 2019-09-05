Son Dakika Haberleri: Guatemala'nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi
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Guatemala'nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi

3 saat önce

Guatemala hükümeti, 3 askerin uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürülmesi üzerine ülkenin bazı bölgelerinde acil durum ilan etti.

Guatemala'nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi, System.String[]

Guatemala hükümeti, 3 askerin uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürülmesi üzerine ülkenin bazı bölgelerinde acil durum ilan etti.

Hükümet, devriye gezen askerlerin hedef alındığı ve 3 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkenin belli kesimlerinde bazı hakları geçici olarak askıya alan acil durum ilan etti.

Acil durumun, Izabal, Zacapa, El Progreso, Peten and Alta Verapaz bölgelerinin çeşitli kasabalarında uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Kararname 30 gün süreyle toplanma, silah taşıma hakkı ve arama emri olmadan tutuklamaya karşı anayasal güvenceleri askıya alıyor.


Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, askerleri hedef alan saldırının arkasında uyuşturucu kaçakçılarının olduğunu belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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