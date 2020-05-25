Guatemala'nın beyaz bayrakları salgının ölümcül yan etkisine işaret ediyor: Açlık

Koronavirüs salgını nedeniyle Guatemala'da uygulanan kısıtlamalar ülkenin ekonomisini durma noktasına getirdi.

Guardian gazetesi, Covid-19'la beraber Guatemala'da yaşanan yoksulluk, açık ve giderek kötüleşen ekonomiyi yazdı.

América Reyes, 4 yaşındaki oğlu ile elinde beyaz bayrakla Guatemala Ulusal Katedrali'nin basamaklarında oturuyor.

Bu bir teslimiyet sembolü değil, aksine koronavirüs kısıtlamaları süresinde ülkenin resmi olmayan ekonomisinin kötüleşip durduğunu ifade ediyor.

"Yardım edilmesini istiyoruz, ihtiyacımız var" diyor.

Reyes, 37, donut ve pasta satıyordu ancak çalıştığı dükkan salgında kapanınca Reyes kirasını ödemekte ve iki çocuğunu beslemekte zorluk yaşıyor.

Şimdi her gün başkentin dışında oturduğu eski apartmanından şehir merkezinde yardım dilenmeye gitmek için 4 kilometre yürüyor.

"Bu kriz sırasında acı çekiyoruz,, hepimizi etkiliyor" diyor.

Beyaz bayrak açlık, kırmızı ilaç siyah, sarı ve mavi şiddet

Guatemala şehrinin sokaklarında beyaz bayraklar ilk olarak Nisan ayının başlarında, ülkede koronavirüs vakalarının tespit edildiği Patzún köyünde karantina uygulanmasından sonra görülmeye başlandı.

O zamandan beri beyaz bayraklar ülke çapında yaygın bir hale geldi. Halkın ihtiyaçları renklere yansıdı; beyaz açlık anlamında, kırmızı ise ilaç için, siyah, sarı veya mavi bir kadının, çocuğun ya da yaşlı bir insanın şiddet tehlikesinde olduğu anlamına geliyor.

77 yaşındaki Parezo Sánchez ailesini destekleyebilmek için 13 yıldır Guatemala Şehri'nin şehir merkezinde ayakkabı parlatıyor. Ancak şimdi sokaklarda elinde beyaz bayrak tutuyor.

"Artık hiçbir iş yok. Çok üzgünüm ve acı içindeyim. Fakat eve gitmek istemiyorum çünkü aileme yemek sağlamak için bir çözümüm yok." diyor.

Guatemala koronavirüsten 2512 enfeksiyon ve 48 ölüm bildirdi. Ancak ekonomik çöküş milyonları etkiledi.

Reyes ve Sánchez gibi yaklaşık %70 Guatemalalı düzensiz kayıt dışı ekonomide, günden güne yaşayan güvencesi olmayan bir yaşam sürüyor.

Başkan Alejandro Giammattei hükümeti tarafından, toplu taşımanın askıya alınması ve günlük sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler, yoksulluk içinde yaşayanları en sert şekilde vurdu.

Orta Amerika Mali Araştırmalar Enstitüsü (ICEFI) Genel Müdürü Jonathan Menkos Guardian'a şu yorumu yaptı: "Sosyal hizmetlerden yoksun olan ve insanların krizle yüzleşmek için tasarruf yapmalarına izin veren bir iş piyasasına sahip olmayan bir toplumun başka bir işaretidir."

"Beyaz bayraklar sosyal ve ekonomik modellerin çoğu insanı geride bıraktığının en açık kanıtıdır. Yiyecek kaynakları olmadan bir ay gidemezler."

Guatemala nüfusunun %60'tan fazlası yoksulluk içinde yaşıyor ve ülke dünya genelindeki en yüksek çocukların yetersiz beslenme oranlarından birine sahip.

Menkos güncel krizin bu istatistikleri çok daha kötü yapmasından korkuyor.

Mart ayında Meclis milyonlarca dolar değerinde bir dizi acil önlemi onayladı. Bu çabalar arasında, 2 milyondan fazla kişiye 1.000 quetzal (kabaca 130 $) ve muhtaçlara gıda kolileri ulaştırıldı.

Hükümet 1.2 milyondan fazla insana yaklaşık 190.000 adet gıda kolisi ulaştırdıklarını söylüyor. Ancak iki ay sonra, çoğu yoksul Guatemalalı hala herhangi bir yardım almadıklarını anlatıyorlar.

"Bu herkes için değil. Hükümetten herhangi bir şey elimize gelmedi. Yardım alan o insanlar ihtiyacı olmayanlar" diyor.