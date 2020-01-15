Guatemala'nın yeni Devlet Başkanı Giammattei yemin etti Açıklaması - Son Dakika
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Guatemala'nın yeni Devlet Başkanı Giammattei yemin etti Açıklaması

45 dakika önce

BUENOS Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ağustosta yapılan ikinci tur seçimlerini kazanan Alejandro Giammattei, yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.

Guatemala'nın yeni Devlet Başkanı Giammattei yemin etti Açıklaması, System.String[]

BUENOS Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ağustosta yapılan ikinci tur seçimlerini kazanan Alejandro Giammattei, yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.

Başkent Guatemala'daki Miguel Angel Asturias Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Giammattei, devlet başkanlığı bandını Jimmy Morales'ten devralarak Guatemala'nın 51'nci devlet başkanı oldu.

Yeni Devlet Başkanı Giammattei, birlik çağrısı yaptığı konuşmasında, "Öncelikle Guatemala halkına desteği ve güveni için teşekkür ederim. Vatanımızın her köşesinde kalkınma, huzur ve adalet olması için çalışacağım. Guatemalalıların özellikle fakirlik seviyesinde yaşayanların hizmetinde olacağım." dedi.

Çetelerle mücadele vurgusu

Guatemala'nın şiddetle anılmaması gerektiğini belirten Giammattei, "Çete ve kartelleri terör örgütü olarak tanıyacak bir yasa tasarısı sunacağım. Halkımız için huzurun hakim olma zamanı geldi. Artık, devletin adam kaçıran, şantaj yapan, insan öldüren ve Guatemalalı girişimcilerin gelişmesine engel olan bu gruplarla yüzleşme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Giammattei, diğer Orta Amerika ülkelerinin de kartellerle mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Çok fazla acıya ve ölüme sebep olan bu kötülüğü bitirmek için birlik olmalıyız. Yasaların bize verdiği sınır içerisinde elimizden geldiğince bunlarla mücadele edelim." diye konuştu.

Ülkeyi gelecek 4 yıl boyunca yönetecek olan Vamos Partisi lideri sağcı Giammattei, 11 Ağustos 2019'daki ikinci tur seçimlerini yüzde 58 oy alarak kazanmıştı.

Mesleği doktorluk olan 64 yaşındaki Giammattei, ülkede 2007, 2011, 2015'te düzenlenen seçimlerde de aday olmuş ancak kazanamamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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