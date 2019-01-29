Guatemala Sınırında Göçmenlere Saldırı
9 dakika önce
Guatemala-Meksika sınırında maskeli bir grup, rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle göçmenlere taş ve sopalarla saldırdı.
Guatemala- Meksika
sınırında maskeli bir grup, rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle göçmenlere taş ve sopalarla saldırdı.
Meksika sınırında bulunan Guatemala'nın Tecun Uman kentinde vize için bekleyen Orta Amerikalı göçmenler, maskeli kişiler tarafından saldırıya uğradı. Maskeli grup, göçmenlere taş ve demir çubuklarla saldırdı. Saldırganlar, göçmenlerin geri dönmelerini engellemek için de Guatemala tarafında sınırdaki köprüde bekledi.
Yerel kaynaklar tarafından saldırganların, göçmenlere kamuya açık yerlerde alkol ve uyuşturucu kullandıkları, aynı zamanda halka açık yerlerde cinsel ilişkiye girdikleri iddiasıyla saldırdıkları belirtildi. - MEXİCO CİTY
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:29 Kaynak: İHA
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