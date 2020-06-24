Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

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Devlet radyosu TGW'de konuşan Giammattei, Ulusal Laboratuvarda Kovid-19 testlerinin analizini yapmak için çalışan 240 personelin virüse yakalandığını söyledi.

Devlet Başkanı Giammattei, enfeksiyonlara rağmen laboratuvarlarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Salgının ilk zamanlarında Kovid-19 test sonuçlarının geç gelmesi ve halkın şikayetlerinin artması üzerine hükümet, kamu hastanelerinin de dahil olduğu bütün testleri Ulusal Laboratuvarda birleştirme kararı almıştı.

Kovid-19 nedeniyle 582 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 14 bin 540 olarak açıklandı.

Alejandro Giammattei, dün yaptığı açıklamada da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:07 Kaynak: AA

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