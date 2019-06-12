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Guatemala ve Belize'nin sınır anlaşmazlığı Adalet Divan'ında

3 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) tarafından yapılan açıklamada, Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ve Belize'nin sınır anlaşmazlıkları nedeniyle kendilerine başvuru yaptığı belirtildi.

Guatemala ve Belize'nin sınır anlaşmazlığı Adalet Divan'ında, System.String[]
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) tarafından yapılan açıklamada, Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ve Belize'nin sınır anlaşmazlıkları nedeniyle kendilerine başvuru yaptığı belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) Guatemala ve Belize'de 2018 ve 2019'da yapılan halk oylamalarının gerilimlerin ardından, her iki hükümetin de bölgesel anlaşmazlığın çözümü için kendilerinden hakemlik istediğini duyurdu.

Guatemala sınır anlaşmazlığı konusundaki oylamasını 15 Nisan 2018'de gerçekleştirdi. Belize'de de, 9 Mayıs'ta yapılan referandumda da konunun, ICJ'ye gelmesi kabul edildi. Sınır anlaşmazlığını ICJ'ye taşıyan Guatemala ve Belize daha önce yasallığını kabul ettikleri Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) önünde 2008'de özel bir anlaşmayı imzaladı. Ancak bunun için uluslararası mahkemeler iki tarafın bölgedeki nüfusa oralarının belirlenmesini istedi. İki taraf bu konuyu çözemeyince yeniden mahkeme yolu açıldı.

Guatemala ile Belize'nin resmi bir sınırı yok, OAS'ın arabuluculuğuyla iki ülke birbirinden "bitişik bölge" adıyla ayrılmakta. Guatemala, 1991 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Belize'nin topraklarının neredeyse yarısını istiyor. - LAHEY
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Lahey, Politika
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