Guatemala, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Guatemala, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti - Son Dakika

Guatemala, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti

1 saat önce

Orta Amerika ülkesi Guatemala, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya açık destek amacıyla bu ülkenin başkenti Caracas'taki Büyükelçiliğini kapatacağını duyurdu.

Guatemala, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Guatemala, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya açık destek amacıyla bu ülkenin başkenti Caracas'taki Büyükelçiliğini kapatacağını duyurdu.

Bölge basınındaki haberlere göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, bu ülke ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Guatemala'da ağustostaki seçimleri kazanan ve iki gün önce yemin ederek görevine başlayan Giammattei, 12 Ekim'de resmi makamlarla herhangi bir temas kurmadan, Guaido ile görüşmek amacıyla Venezuela'ya gitmiş, Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia kentinde Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda bir süre bekletilmişti.

Guatemala'ya dönmek zorunda kalan Giammattei'nin olaylı ziyaretine ilişkin açıklama yapan Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise ziyaret amacının "özel ve turistik" olarak bildirilmesi gerekçesiyle Giammattei ve beraberindekilerin ülkeye girişlerinin engellendiğini duyurmuştu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ayrıca ülkeye İtalyan pasaportu ile girmeye çalışan Giammattei'nin ziyaretinden Guatemala'nın Caracas Büyükelçiliği'nin dahi haberi olmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Orta Amerika, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi
Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 03:32:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Guatemala, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]