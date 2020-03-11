Guatemala yeni tip koronavirüs nedeniyle Avrupa vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
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Guatemala yeni tip koronavirüs nedeniyle Avrupa vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

7 saat önce

Orta Amerika ülkesi Guatemala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını önlemek amacıyla Avrupa vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Guatemala yeni tip koronavirüs nedeniyle Avrupa vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Guatemala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını önlemek amacıyla Avrupa vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Guatemala basınında çıkan haberlere göre, Guatemala Halk Sağlığı ve Sosyal Yardım Bakanı Hugo Monroy, yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını engellemek amacıyla 12 Mart'tan itibaren Avrupa vatandaşlarının ülkelerine giremeyeceğini duyurdu.

Avrupa'dan gelen Guatemalalı vatandaşların ise 7 gün karantinaya alınacağına belirten Monroy, "Vatandaşlarımızı, gerekli sağlık taramalarından geçirdikten sonra sonuçlarının pozitif çıkması durumunda evde karantina altına alacağız." ifadesini kullandı.

Monroy, vatandaşlarına yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Guatemala Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren ülkeye giriş yapan Avrupalı pilotlar için havalimanında bir alan tahsis edileceği duyuruldu.

Orta Amerika, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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