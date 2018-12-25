Son Dakika Haberleri: Guatemalalı Bir Çocuk Göçmen Daha Gözaltında Hayatını Kaybetti

Guatemalalı Bir Çocuk Göçmen Daha Gözaltında Hayatını Kaybetti

59 dakika önce

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), gözaltında tutulan 8 yaşındaki Guatemalalı göçmen bir çocuğun daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Guatemalalı Bir Çocuk Göçmen Daha Gözaltında Hayatını Kaybetti, System.String[]
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), gözaltında tutulan 8 yaşındaki Guatemalalı göçmen bir çocuğun daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, gözaltında tutulan 8 yaşındaki Guatemalalı bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, pazartesi günü çocuğun rahatsızlandığı ve babasıyla birlikte ABD'nin New Mexico eyaletindeki Alamogordo'da ilçesinde yer alan bir hastaneye götürüldüğü belirtildi. Doktorların soğuk algınlığı teşhisi koyduğu ve ilaç yazdığı çocuğun gözaltı merkezine geri gönderildiği belirtildi. Birkaç saat sonra mide bulantısı şikayeti ile tekrar hastaneye kaldırılan çocuğun kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, çocuğun ölüm nedeninin henüz bilinmediğini ve Guatemala hükümetinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

Aralık ayı başında 7 yaşındaki Guatemalalı bir kız çocuğu ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin nezaretinde hayatını kaybetmişti.

Ülkelerini yoksulluk ve şiddet olayları nedeniyle terk eden Orta Amerikalı yaklaşık 3 bin göçmen Meksika sınırındaki Tijuana şehrine ulaşmıştı. - NEW MEXICO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:23 Kaynak: İHA

New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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